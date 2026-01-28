Резкое потепление ждет Казахстан

Синоптики объявили казахстанцам приятную новость – морозы отходят. Об этом говорится в прогнозе погоды по Казахстану на 29, 30 и 31 января 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет под влиянием обширного антициклона, с которым ожидается погода преимущественно без осадков.

"Лишь западные, южные и юго-восточные регионы страны окажутся под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед, в горных районах Туркестанской области 31 января пройдут сильные осадки. По Казахстану прогнозируются туман, усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Что касается температуры воздуха, как уточнили метеорологи, по всей республике она будет постепенно повышаться, и днем 31 января столбики термометров достигнут отметки:

на западе, юге, юго-востоке -5+5°С,

на северо-западе, севере, востоке, в центре -2-10°С.

Материал по теме Шторм надвигается на Казахстан: синоптики предупредили об опасной погоде жителей 15 областей

О том, какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент 28, 29 и 30 января 2026 года, можете узнать по ссылке.