Общество

Резкое потепление ждет Казахстан

крыша, ледяные сосульки, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 11:02 Фото: pixabay
Синоптики объявили казахстанцам приятную новость – морозы отходят. Об этом говорится в прогнозе погоды по Казахстану на 29, 30 и 31 января 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет под влиянием обширного антициклона, с которым ожидается погода преимущественно без осадков.

"Лишь западные, южные и юго-восточные регионы страны окажутся под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед, в горных районах Туркестанской области 31 января пройдут сильные осадки. По Казахстану прогнозируются туман, усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Что касается температуры воздуха, как уточнили метеорологи, по всей республике она будет постепенно повышаться, и днем 31 января столбики термометров достигнут отметки:

  • на западе, юге, юго-востоке -5+5°С,
  • на северо-западе, севере, востоке, в центре -2-10°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 11:02
Шторм надвигается на Казахстан: синоптики предупредили об опасной погоде жителей 15 областей

О том, какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент 28, 29 и 30 января 2026 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
