Общество

В Алматы и Шымкенте ожидается потепление – когда оно наступит

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 15:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики предоставили обновленный прогноз погоды по Алматы, Астане и Шымкенту на 29, 30 и 31 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 29 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра могут достигнуть 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -22-24°С, днем -8-10°С.
  • 30 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -8-10°С.
  • 31 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -8-10°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 29 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0-2°С.
  • 30 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0-2°С.
  • 31 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 29 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1+1°С.
  • 30 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С.
  • 31 января: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.

Согласно прогнозу метеорологов на ближайшие дни по стране, жителей большинства регионов ждет потепление. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
