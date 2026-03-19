Как часто можно подавать на жилищную помощь в Казахстане
Фото: freepik
В пресс-службе НАО "Госкорпорация “Правительство для граждан" сделали важную подсказку для тех, кто собирается подать заявление на жилищную помощь, сообщает Zakon.kz.
Один из жителей задал уточняющий вопрос специалистам.
"Сколько раз в год можно подавать заявление?"
В ответе госкорпорации уточняется, что заявление подается один раз в квартал.
"В течение года вы можете подать заявление 4 раза – ежеквартально. С собой необходимо иметь удостоверение личности, счета за коммунальные услуги и аренду, документы, подтверждающие доходы (зарплата, пособия, алименты), банковский счет".
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript