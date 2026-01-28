#Казахстан в сравнении
Общество

В МВД заявили о задержаниях и арестах по делу о незаконном пересечении границы Казахстана

задержание, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 15:52 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Казахстане пресечен канал незаконной миграции. Об этом сегодня, 28 января 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что в ряде регионов страны на основании полученной оперативной информации сотрудниками криминальной полиции проведены оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступной деятельности, связанной с незаконной миграцией и незаконным пересечением государственной границы.

"Установлено, что фигуранты в обход законных миграционных процедур за денежное вознаграждение организовали устойчивые преступные схемы по незаконному перемещению и легализации иностранных граждан".Пресс-служба МВД РК

Так, 22 января в Павлодарской области задержаны граждане Казахстана и стран ближнего зарубежья, которые организовали канал незаконного пересечения государственной границы через территорию нашей страны. Для маскировки маршрутов и обхода официальных пунктов пропуска ими использовались транспортные средства, в том числе снегоход, позволяющий перемещаться по труднодоступной местности вне контроля.

26 января в Северо-Казахстанской области задержан гражданин ближнего зарубежья, который, несмотря на ранее принятое решение о выдворении и запрет на въезд, изменил паспортные данные и повторно въехал в Казахстан под чужой фамилией, рассчитывая скрыться от миграционного контроля.

В этот же день в Косшы Акмолинской области пресечена деятельность группы лиц, которые путем подделки документов незаконно легализовывали пребывание иностранных граждан, формируя фиктивные основания для их нахождения на территории страны.

"В ходе обысковых мероприятий у фигурантов изъяты вещественные доказательства, включая автомобили и снегоход, иностранные паспорта, электронные носители информации, оргтехнику, а также большое количество печатей медицинских учреждений, которые использовались для изготовления фиктивных справок и документов, создававших видимость законного пребывания иностранцев в Казахстане".Пресс-служба МВД РК

В ведомстве отметили, что основные организаторы преступных схем арестованы судом.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям 392 ("Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан") и 394 ("Организация незаконной миграции") Уголовного кодекса РК.

Как подчеркнули в МВД, обеспечение государственной безопасности и пресечение организованной незаконной миграции остаются безусловным приоритетом, и предупредили граждан РК и иностранных лиц о необходимости строгого соблюдения миграционного законодательства страны.

Ранее МВД Казахстана опубликовало тревожные данные по нарушениям ПДД: более 40 тыс. всего за три дня.

