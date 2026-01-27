#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Общество

Кедровка из Восточного Казахстана: чем уникальна маленькая птица с огромной миссией

кедровка, птица, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 15:22 Фото: pixabay
Сотрудники Маркакольского государственного природного заповедника, расположенного в Восточном Казахстане, опубликовали познавательную информацию о местных птицах, сообщает Zakon.kz.

Так, 27 января 2026 года специалисты опубликовали видео и описание про хранительницу кедровых лесов – кедровку.

Кедровка (Nucifraga caryocatactes) – лесная птица среднего размера, играющая важную роль в экосистеме хвойных лесов. Длина ее тела составляет 32-38 см, размах крыльев – 49-53 см, масса – 130-190 г.

Птицу легко узнать по темно-бурому оперению с многочисленными белыми крапинками. Крылья и хвост темные, с характерной белой полосой на кончике хвоста. Клюв крепкий и острый, приспособленный для добывания и переноса орехов.

Стоит отметить, что, делая многочисленные запасы кедровых орехов, кедровка способствует естественному возобновлению кедровых лесов.

Кадры, опубликованные на странице заповедника, были сняты инспекторами Нугумановым С. и Жолдыбаевым Д.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 15:22
На замерзшем Алаколе спасли белого лебедя с переломом крыла

14 января 2026 года в Государственном национальном природном парке в долине реки Или "Алтын-Эмель" заметили редкий для этого периода вид лебедей – лебедей-кликунов (Cygnus cygnus). Специалисты нацпарка разместили несколько фотографий и уточнили, что эти птицы обычно улетают на зимовку в более теплые регионы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
От ИИ до Авраамских соглашений: о чем договорились Казахстан и Израиль
16:03, Сегодня
От ИИ до Авраамских соглашений: о чем договорились Казахстан и Израиль
На востоке Казахстана выпал снег
11:48, 26 сентября 2023
На востоке Казахстана выпал снег
Там уже наступила зима – самое холодное место в Казахстане
16:46, 07 октября 2025
Там уже наступила зима – самое холодное место в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: