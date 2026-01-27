Кедровка из Восточного Казахстана: чем уникальна маленькая птица с огромной миссией

Сотрудники Маркакольского государственного природного заповедника, расположенного в Восточном Казахстане, опубликовали познавательную информацию о местных птицах, сообщает Zakon.kz.

Так, 27 января 2026 года специалисты опубликовали видео и описание про хранительницу кедровых лесов – кедровку.

Кедровка (Nucifraga caryocatactes) – лесная птица среднего размера, играющая важную роль в экосистеме хвойных лесов. Длина ее тела составляет 32-38 см, размах крыльев – 49-53 см, масса – 130-190 г.

Птицу легко узнать по темно-бурому оперению с многочисленными белыми крапинками. Крылья и хвост темные, с характерной белой полосой на кончике хвоста. Клюв крепкий и острый, приспособленный для добывания и переноса орехов.

Стоит отметить, что, делая многочисленные запасы кедровых орехов, кедровка способствует естественному возобновлению кедровых лесов.

Кадры, опубликованные на странице заповедника, были сняты инспекторами Нугумановым С. и Жолдыбаевым Д.

Материал по теме На замерзшем Алаколе спасли белого лебедя с переломом крыла

14 января 2026 года в Государственном национальном природном парке в долине реки Или "Алтын-Эмель" заметили редкий для этого периода вид лебедей – лебедей-кликунов (Cygnus cygnus). Специалисты нацпарка разместили несколько фотографий и уточнили, что эти птицы обычно улетают на зимовку в более теплые регионы.