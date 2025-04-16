В ботсаду Алматы распустился живой тоннель из цветов

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы часто делится хорошими известиями. На этот раз специалисты поведали о том, что в самом центре сада сейчас цветет груша Каллери "Шантеклер", которая является настоящим украшением, сообщает Zakon.kz.

Груша Каллери "Шантеклер" (лат. Pyrus calleryana ‘Chanticleer’) – декоративный сорт вида Каллери (Сalleryana), который относится к роду груша (Pyrus) семейства Rosaceae. Вид назван в честь китаеведа Джозефа-Мари Каллери, который первым выслал саженцы растения в Европу.

Представляет собой листопадное дерево высотой 10-15 метров с сильными вертикально растущими ветвями.

Фото: Zakon.kz

Цветет обильно в апреле-мае. Цветы белые, пятилепестковые, собраны в щитковидные соцветия с неприятным ароматом. Листочки сочно-зеленого цвета начинают постепенно распускаться вслед за цветами.

Осенью листва меняет свой окрас на желто-багряный, и дерево опять притягивает взоры своей яркой красотой. Плоды маленькие, около 10 мм в диаметре, желто-коричневого цвета, несъедобны.

"Эта груша не только эффектно выглядит, но и обладает уникальными свойствами: устойчива к холоду и засухе, не требует особых условий, быстро растет и живет более 100 лет". Пресс-служба ГБС Алматы

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