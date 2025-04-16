#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
516.91
586.33
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
516.91
586.33
6.3
События

В ботсаду Алматы распустился живой тоннель из цветов

цветы, груша, тоннель, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 15:35 Фото: Zakon.kz
Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы часто делится хорошими известиями. На этот раз специалисты поведали о том, что в самом центре сада сейчас цветет груша Каллери "Шантеклер", которая является настоящим украшением, сообщает Zakon.kz.

Груша Каллери "Шантеклер" (лат. Pyrus calleryana ‘Chanticleer’) – декоративный сорт вида Каллери (Сalleryana), который относится к роду груша (Pyrus) семейства Rosaceae. Вид назван в честь китаеведа Джозефа-Мари Каллери, который первым выслал саженцы растения в Европу.

Представляет собой листопадное дерево высотой 10-15 метров с сильными вертикально растущими ветвями.

Фото: Zakon.kz

Цветет обильно в апреле-мае. Цветы белые, пятилепестковые, собраны в щитковидные соцветия с неприятным ароматом. Листочки сочно-зеленого цвета начинают постепенно распускаться вслед за цветами.

Осенью листва меняет свой окрас на желто-багряный, и дерево опять притягивает взоры своей яркой красотой. Плоды маленькие, около 10 мм в диаметре, желто-коричневого цвета, несъедобны.

"Эта груша не только эффектно выглядит, но и обладает уникальными свойствами: устойчива к холоду и засухе, не требует особых условий, быстро растет и живет более 100 лет".Пресс-служба ГБС Алматы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 15:35
В Ботсаду Алматы нашли "пальцы мертвеца"

3 апреля в пресс-службе ботсада заявили, что грациозные лебеди благополучно перезимовали и вновь заняли свое место на живописном пруду. Однако к посетителям обратились с важным напоминанием: кормить лебедей и рыб запрещено.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Школьник из Караганды получил стипендию на учебу в Великобритании
События
16:08, Сегодня
Школьник из Караганды получил стипендию на учебу в Великобритании
BI Group объяснил свое заявление о пятилетней гарантии на все строительные объекты
События
13:57, Сегодня
BI Group объяснил свое заявление о пятилетней гарантии на все строительные объекты
Главные улицы Алматы закроют для машин утром 20 апреля
События
13:44, Сегодня
Главные улицы Алматы закроют для машин утром 20 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: