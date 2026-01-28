#Казахстан в сравнении
Общество

Могут ли ужесточить наказание за убийство в Казахстане

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 13:13 Фото: Zakon.kz
Депутат Снежанна Имашева 28 января 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказала о возможном ужесточении наказаний за убийство и другие преступления против личности в случае закрепления в Конституции абсолютного права человека на жизнь, передает корреспондент Zakon.kz.

Снежанна Имашева отметила, что в Конституции предлагают абсолютизировать базовое право человека на жизнь.

"У нас достаточно хорошо сформулированные нормы Уголовного кодекса и достаточно жесткое наказание за любое посягательство на жизнь и здоровье человека, и эта норма не предполагает, что будет дальнейшее его ужесточение. Нет, не планируется. Не подразумевает, что нужно. Вообще, у нас УК РК считается достаточно жестким", – отметила она.

Ранее Имашева предложила ряд поправок, которые усилят защиту прав граждан. В частности, предлагается уточнить в Конституции право на жизнь, свободу и личную тайну.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
