Могут ли ужесточить наказание за убийство в Казахстане

Депутат Снежанна Имашева 28 января 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказала о возможном ужесточении наказаний за убийство и другие преступления против личности в случае закрепления в Конституции абсолютного права человека на жизнь, передает корреспондент Zakon.kz.

Снежанна Имашева отметила, что в Конституции предлагают абсолютизировать базовое право человека на жизнь. "У нас достаточно хорошо сформулированные нормы Уголовного кодекса и достаточно жесткое наказание за любое посягательство на жизнь и здоровье человека, и эта норма не предполагает, что будет дальнейшее его ужесточение. Нет, не планируется. Не подразумевает, что нужно. Вообще, у нас УК РК считается достаточно жестким", – отметила она. Ранее Имашева предложила ряд поправок, которые усилят защиту прав граждан. В частности, предлагается уточнить в Конституции право на жизнь, свободу и личную тайну.

