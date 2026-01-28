#Казахстан в сравнении
Общество

"8,7 млн тенге "списаны зря": недобросовестный подрядчик сорвал строительство дома

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 13:16 Фото: Zakon.kz
В ходе проверки строительства 45-квартирного жилого дома в Есиле прокуратурой Акмолинской области выявлены факты незаконного подписания актов выполненных работ. Также установлено, что из бюджетных средств были оплачены работы, которые фактически не были выполнены, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о существенном объеме работ, включая установку видеонаблюдения, внутренние отделочные конструкции, сантехнические приборы и другие работы. Общая сумма таких незаконных выплат превышает 8,7 млн тенге.

"Подрядчик не выполнил условия заключенного договора, в результате чего строительство дома в установленные сроки не было завершено".Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

В итоге по результатам проверки подрядная организация признана недобросовестным участником государственных закупок.

"Решением Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области с подрядчика взысканы незаконно выплаченные средства. Кроме того, руководитель отдела акимата района привлечен к дисциплинарной ответственности", – заключили в ведомстве.

27 января 2026 года стало известно, что в Алматы заморозили стройку двух ЖК рядом с аэропортом. К примеру, возведение ЖК Bastion ведется без согласований и разрешений уполномоченных органов гражданской авиации. А застройщик ЖК Dream City Tech начал облицовку фасадов без согласования.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
