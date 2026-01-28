"8,7 млн тенге "списаны зря": недобросовестный подрядчик сорвал строительство дома

В ходе проверки строительства 45-квартирного жилого дома в Есиле прокуратурой Акмолинской области выявлены факты незаконного подписания актов выполненных работ. Также установлено, что из бюджетных средств были оплачены работы, которые фактически не были выполнены, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о существенном объеме работ, включая установку видеонаблюдения, внутренние отделочные конструкции, сантехнические приборы и другие работы. Общая сумма таких незаконных выплат превышает 8,7 млн тенге.

"Подрядчик не выполнил условия заключенного договора, в результате чего строительство дома в установленные сроки не было завершено". Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

В итоге по результатам проверки подрядная организация признана недобросовестным участником государственных закупок.

"Решением Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области с подрядчика взысканы незаконно выплаченные средства. Кроме того, руководитель отдела акимата района привлечен к дисциплинарной ответственности", – заключили в ведомстве.

