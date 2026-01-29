#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.9
603.32
6.61
События

189 млн тенге за фиктивные работы: заместитель акима получил тюремный срок

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 09:57 Фото: pixabay
В области Жетысу при строительстве и реконструкции электросетей в селе Аркарлы Алакольского района заместитель акима района, злоупотребляя служебными полномочиями, подписал акты выполненных работ, которые фактически не были реализованы, сообщает Zakon.kz.

В результате этого, по данным региональной прокуратуры, из бюджета незаконно были перечислены денежные средства на сумму свыше 189 млн тенге.

Государственным обвинением в суде полностью доказана вина должностного лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 частью 4 пунктом 3) Уголовного кодекса – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Приговором суда Алакольского района заместитель акима признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, а также в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее мы рассказывали, что Атбасарский районный суд провел показательное судебное заседание с участием жителей города. Рассматривалось дело в отношении мужчины, который ударил женщину. В итоге нападавший получил 15 дней ареста.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Заместителей акимов задержали в Мангистау по подозрению в наркопреступлениях
10:37, 18 сентября 2025
Заместителей акимов задержали в Мангистау по подозрению в наркопреступлениях
"8,7 млн тенге "списаны зря": недобросовестный подрядчик сорвал строительство дома
13:16, 28 января 2026
"8,7 млн тенге "списаны зря": недобросовестный подрядчик сорвал строительство дома
Чиновники в СКО заплатили 87 млн тенге за несуществующий водопровод
18:52, 21 сентября 2023
Чиновники в СКО заплатили 87 млн тенге за несуществующий водопровод
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как выглядит турнирная таблица КХЛ после разгромного поражения "Барыса" от "Адмирала"
09:17, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КХЛ после разгромного поражения "Барыса" от "Адмирала"
Арман Царукян сделает Топурии роскошный подарок при одном условии
09:05, Сегодня
Арман Царукян сделает Топурии роскошный подарок при одном условии
Соперница Рыбакиной по полуфиналу AO ввязалась в скандал с закулисными видео
08:52, Сегодня
Соперница Рыбакиной по полуфиналу AO ввязалась в скандал с закулисными видео
Артета оценил будущее Темирлана Анарбекова
08:07, Сегодня
Артета оценил будущее Темирлана Анарбекова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: