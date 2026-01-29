189 млн тенге за фиктивные работы: заместитель акима получил тюремный срок
В результате этого, по данным региональной прокуратуры, из бюджета незаконно были перечислены денежные средства на сумму свыше 189 млн тенге.
Государственным обвинением в суде полностью доказана вина должностного лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 частью 4 пунктом 3) Уголовного кодекса – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
Приговором суда Алакольского района заместитель акима признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, а также в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор суда в законную силу не вступил.
