189 млн тенге за фиктивные работы: заместитель акима получил тюремный срок

В области Жетысу при строительстве и реконструкции электросетей в селе Аркарлы Алакольского района заместитель акима района, злоупотребляя служебными полномочиями, подписал акты выполненных работ, которые фактически не были реализованы, сообщает Zakon.kz.

В результате этого, по данным региональной прокуратуры, из бюджета незаконно были перечислены денежные средства на сумму свыше 189 млн тенге.

Государственным обвинением в суде полностью доказана вина должностного лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 частью 4 пунктом 3) Уголовного кодекса – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Приговором суда Алакольского района заместитель акима признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, а также в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор суда в законную силу не вступил.

