Общество

Конфискация имущества не только у преступников, но и у подставных лиц – поручение Токаева

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 14:56 Фото: akorda.kz
На совещании в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов, сообщает Zakon.kz.

Президент заявил, что требуется усилить борьбу с наркобизнесом.

"К сожалению, на сегодняшний день эффективность расследований случаев незаконного оборота наркотиков остается низкой. Подлежат изъятию в пользу государства не только личное имущество преступников, приобретенное на криминальные доходы, но и их имущество, номинально оформленное на подставных лиц. Одним словом, следует детально проработать вопрос расширенной конфискации имущества, добытого преступным путем, повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов. Такая практика полностью соответствует международным стандартам", – подчеркнул глава государства.

Он также указал, что по оценкам международных организаций, Казахстан – один из лидеров по объему выведенного капитала. Высказался президент и о финансовых мошенничествах, сравнив их с ветряными мельницами.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
