Потепление до +13°С нагрянет в Казахстан

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на выходные и начало следующей недели – 31 января, 1-2 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что погода без осадков ожидается лишь в центре и на востоке страны под влиянием отрога антициклона.

"В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды. Ожидаются снег с метелью, на юге, юго-востоке страны – осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки... По Казахстану прогнозируются туман, усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны – гололедные явления". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, ожидается:

понижение температуры воздуха

в северных регионах ночью до -12-23°С, днем до -8-18°С,

повышение температуры воздуха

в центральных областях ночью до -5-17°С, днем до 0-10°С ,

, на юге ночью до +6-7°С, днем до +3+13°С ,

, на юго-востоке ночью до 0-10°С, днем до +3+10°С, в горных районах – ночью до -12-17°С, днем до -3+2°С.

"На остальной территории существенных изменений в температурном фоне не ожидается". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

