Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни

прогноз погоды, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 18:33 Фото: pixabay
Пресс-служба "Казгидромет" предоставила прогноз погоды на 28, 29 и 30 августа в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана

28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9, днем +19+21.

29 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10, днем +20+22.

30 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13, днем +19+21.

Алматы

28 августа: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +15+17, днем +26+28.

29 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17, днем +22+24.

30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15, днем +24+26.

Шымкент

28 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18, днем +27+29.

29 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17, днем +27+29.

30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16, днем +29+31.

Ранее сообщалось, что волна жары надвигается на Казахстан.

Читайте также

Доллары, тенге, деньги, обмен валют
Два триллиона тенге ежегодно хотят изымать из Нацфонда в виде трансфертов
Что такое &quot;Комфортная школа&quot;, как их строят и сколько из них откроют двери к 1 сентября
Что такое "Комфортная школа", как их строят и сколько из них откроют двери к 1 сентября
Перед алматинцем, которого с собакой-поводырем попросили уйти из ТРЦ, извинились
Перед алматинцем, которого с собакой-поводырем попросили уйти из ТРЦ, извинились
Елена Беляева
Казгидромет Астана Погода Алматы Казахстан Шымкент 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: