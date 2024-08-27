Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Астана
28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9, днем +19+21.
29 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10, днем +20+22.
30 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13, днем +19+21.
Алматы
28 августа: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +15+17, днем +26+28.
29 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17, днем +22+24.
30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15, днем +24+26.
Шымкент
28 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18, днем +27+29.
29 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17, днем +27+29.
30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16, днем +29+31.
Ранее сообщалось, что волна жары надвигается на Казахстан.