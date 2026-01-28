#Казахстан в сравнении
Общество

"Не могу жить нормально": жительница Алматинской области обвиняет врачей в страшных последствиях родов

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, операция, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 17:09 Фото: primeminister.kz
Жительница Алматинской области, страдающая от осложнений после родов в 2025 году, обвинила врачей в своем состоянии, сообщает Zakon.kz.

Подробно ситуацию она описала в Instagram.

"Меня зовут Асланова Аида. В октябре 2025 года я родила крупного ребенка весом 4650 граммов. Эти роды стали для меня не радостью, а началом кошмара, который продолжается до сих пор...", – написала женщина.

По ее словам, роды проходили тяжело. В родовом зале ей очень сильно давили локтями на живот.

"Именно из-за неправильно принятых и неправильно веденых родов у меня произошел тяжелый разрыв промежности. После родов мне сказали, что это всего лишь "небольшая трещина", и что меня "сейчас быстро зашьют". Мне не объяснили ни степень травмы, ни возможные последствия. После этого меня просто выписали домой", – продолжила Аида.

После выписки она обнаружила, что из интимной зоны выходит кал. Женщина обратилась в Илийскую центральную районную больницу.

"Врач меня осмотрел и сказал лишь одно: "Все исправится". Никаких объяснений, никакой информации, никакого выбора. Мне не объяснили, какую именно операцию мне собираются делать и в чем ее суть. Операцию провели без моего информированного согласия", – указано в сообщении.

Сначала ей отказывали в выдаче выписки. После операции ее снова выписали домой.

"После выписки мне пришло сообщение с номера 1414, где было указано, что мне якобы проводилось лечение от оофорита и сальпингита – диагнозов, которые не имеют никакого отношения к моему реальному состоянию. Я вернулась в больницу и попросила указать мой настоящий диагноз, потому что от этого зависит мое будущее лечение. В ответ врач начал меня унижать, задавая вопрос: "Кто ты такая и что ты мне сделаешь?" Через день мне пришло второе сообщение с номера 1414, но уже с другим содержанием – что мне была проведена операция по поводу ректовагинального свища. Таким образом, мои медицинские документы были подменены задним числом. У меня есть доказательства: две разные выписки, аудиозапись, а также Акт ДФМК", – пишет Аида.

Она также рассказала, что при повторном осмотре врач на нее кричал, называл сумасшедшей.

"В результате некачественной операции у меня снова открылся ректовагинальный свищ. Сейчас у меня непроизвольный выход газов и кала. Я не могу жить нормальной жизнью. Я не могу полноценно ухаживать за своим ребенком. Мне предстоит еще одна операция, через три месяца, и не менее шести месяцев тяжелой реабилитации. Я подчеркиваю: виноват не один врач. Все началось с неправильно принятых родов, продолжилось незаконной и некачественной операцией, затем – подлогом медицинских документов, давлением и унижением пациента. Это системная проблема и коллективная ответственность", – утверждает женщина.

Она обратилась в полицию.

"Мое дело открыто по статье 317 часть 1, я официально признана потерпевшей. Но расследование фактически остановилось. Судебно-медицинскую экспертизу обещали назначить, но прошло уже более двух недель – мне не отвечают на звонки, никакой информации нет", – продолжила молодая мать.

Женщина просит "привлечь к ответственности всех, кто причастен к этой цепочке нарушений".

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области подтвердили наличие уголовного дела.

"Сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником. В настоящее время осуществляется комплекс необходимых следственных действий, включая выемку медицинской документации, а также направление соответствующих запросов в уполномоченные государственные органы. По завершении всех процессуальных мероприятий материалы уголовного дела будут направлены в суд для принятия окончательного процессуального решения. Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", – прокомментировали в полиции.

На момент выпуска новости ни в Управлении здравоохранения Алматинской области, ни в Министерстве здравоохранения этот случай не прокомментировали.

Ранее в Туркестане врачи спасли восьмимесячного ребенка.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
