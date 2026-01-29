#Казахстан в сравнении
Общество

Выпускников вузов будут призывать в армию для контрактной службы

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 12:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков 29 января 2026 года на брифинге в Сенате заявил о новшестве в сфере призыва в армию на контрактную службу, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что после окончания военной кафедры в связи с созданием мобилизационного резерва для нашего государства, возможно, будут призываться представители некоторых дефицитных специальностей на воинскую службу.

"Дефицитных специальностей у нас очень много. Это медицинские специалисты, психологи. Ну и много других узконаправленных специальностей", – сказал Мустабеков.

По его словам, представители таких специальностей идут не на срочную, а на контрактную службу.

"Он заключает контракт при поступлении на воинскую службу. Все зависит от контракта. Если заключит на 5 или 10 лет, столько и прослужит. Но обязательного призыва – пока такого нет", – отметил замминистра.

Ранее мы писали, что Минобороны Казахстана объявило об экстренных мерах после гибели солдат.

Азамат Сыздыкбаев
