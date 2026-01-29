Камеры с ИИ начали устанавливать в казахстанской армии

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков 29 января 2026 года на брифинге в Сенате озвучил степень оснащенности воинских частей видеокамерами и сообщил о новшестве в этой сфере, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что сейчас во всех частях внедряется система видеонаблюдения. "В настоящее время установлено более 15 тыс. камер, но дополнительно еще требуется, чтобы не было мертвых зон. Также в рамках пилотного проекта в некоторых частях устанавливаются видеокамеры с элементами ИИ, которые могут распознать нарушения различного рода и сообщить дежурным", – сказал Мустабеков. Замминистра также заверил, что видео последних трагических случаев в армии были показаны родителям. "По последним трагическим случаям: родители были на месте, мы им показали записи, ничего не скрыли", – добавил Мустабеков. Ранее мы писали, что выпускников вузов будут призывать в армию для контрактной службы.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: