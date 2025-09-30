Казахстан закрепляет свои позиции в качестве важного транзитного хаба в Евразии – Руслан Желдибай

Помощник президента – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай высказался о запуске второй линии железной дороги Достык – Мойынты, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что сегодня, 30 сентября 2025 года, глава государства запустил вторые пути железнодорожной магистрали Достык – Мойынты.

"В своем выступлении на церемонии открытия президент Касым-Жомарт Токаев назвал начало сообщения по данному маршруту историческим событием. Действительно, успешная реализация стратегического проекта даст масштабный эффект для всей экономики нашей страны. Казахстан закрепляет свои позиции в качестве важного транспортно-транзитного хаба в Евразии", – написал Руслан Желдибай в Telegram во вторник.

По его словам, введение в строй новых путей позволит сохранить доминирующее положение Казахстана в железнодорожных транзитных перевозках между Китаем и Европой.

"Будут значительно сокращены сроки доставки экспортных товаров. Объемы грузоперевозок через пограничный переход "Достык – Алашанькоу" вырастут в 5 раз. Пропускная способность маршрута увеличится с 12 до 60 пар поездов в сутки, скорость контейнерных перевозок возрастет до 1500 км/сутки". Руслан Желдибай

Помощник президента отметил, что проект станет стартовой частью формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора, значительно усилив транзитные позиции Казахстана.

"Надо отметить, что проект имеет и дополнительный мультипликативный эффект для экономики страны. В ходе строительства у отечественных заводов было закуплено более 113 тыс. тонн рельсов и 1,6 млн железобетонных шпал. Доля казахстанского содержания составила 85 %. Было задействовано более 1500 единиц специальной строительной техники, 3 тыс. строителей и 7 тыс. представителей среднего и малого бизнеса". Руслан Желдибай

Он подчеркнул, что благодаря грамотному планированию и упорному труду рабочих удалось обеспечить запуск путей на 2 года раньше намеченного срока.

"Работа по реализации поручения главы государства по расширению транзитного потенциала нашей страны продолжается. В настоящее время осуществляются строительство и модернизация еще нескольких магистралей. В частности, ведутся работы по проектам Бахты – Аягоз, Мойынты – Кызылжар, Алтынколь – Жетыген, а также ремонт порядка трех тысяч километров действующих путей". Руслан Желдибай

19 августа 2025 года председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов заявил, что до конца 2030 года парк пассажирских вагонов будет полностью обновлен.