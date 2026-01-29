#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы февраль начнется при +7°С

Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 13:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" представили подробный прогноз погоды на 30 и 31 января, а также 1 февраля 2026 года для трех крупнейших городов страны, сообщает Zakon.kz.

Так, в первый день последнего зимнего месяца жители Алматы и Шымкента ощутят теплую "плюсовую" погоду: в Алматы воздух прогреется до +7 °С, а в Шымкенте – до +10 °С. В то же время в Астане температура останется ниже нуля и составит около -7 °С.

Астана

  • 30 января: переменная облачность, без осадков. Временами возможен туман. Днем порывы ветра могут подняться до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -7-9°С.
  • 31 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -8-10°С.
  • 1 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -5-7°С.

Алматы

  • 30 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С.
  • 31 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +1+3°С.
  • 1 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.

Шымкент

  • 30 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +1+3°С.
  • 31 января: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью и утром туман, гололед. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.
  • 1 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.

Туман, метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг

Прогноз на 29, 30 и 31 января 2026 года по всей стране можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
