Встреча с поохотившимся снежным барсом в горах Алматы: уникальное видео

В редакцию Zakon.kz прислали видео со снежным барсом, недавно поохотившимся.

Видео сняли сегодня, 28 января 2026 года. На нем хищник неспешно удаляется от убитого животного.

"Сегодня друг в горах гулял с женой, в районе Алма-Арасана, выше визит-центра "Аюсай" снял уникальные кадры – самка снежного барса с двумя котятами, еще и на охоте. Только задавила марала", – описали кадры.

Отметим, что это вторая редкая встреча в горах Алматы за короткое время. 27 января алматинец отправился в сторону Большого Алматинского озера, и по пути встретил снежного барса. Ему тоже удалось сделать уникальные кадры.