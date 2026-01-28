#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.27
597.15
6.57
События

Встреча с поохотившимся снежным барсом в горах Алматы: уникальное видео

снежный барс в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 17:47 Фото: Анатолий Гаипов
В редакцию Zakon.kz прислали видео со снежным барсом, недавно поохотившимся.

Видео сняли сегодня, 28 января 2026 года. На нем хищник неспешно удаляется от убитого животного.

"Сегодня друг в горах гулял с женой, в районе Алма-Арасана, выше визит-центра "Аюсай" снял уникальные кадры – самка снежного барса с двумя котятами, еще и на охоте. Только задавила марала", – описали кадры.

Отметим, что это вторая редкая встреча в горах Алматы за короткое время. 27 января алматинец отправился в сторону Большого Алматинского озера, и по пути встретил снежного барса. Ему тоже удалось сделать уникальные кадры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Уникальные кадры: снежного барса засняли в горах "Иле-Алатау"
01:07, 04 апреля 2025
Уникальные кадры: снежного барса засняли в горах "Иле-Алатау"
Резвящийся снежный барс попал на камеру в горах
11:03, 02 мая 2025
Резвящийся снежный барс попал на камеру в горах
Снежный барс напал на лыжницу в горах недалеко от границы с Казахстаном
13:04, Сегодня
Снежный барс напал на лыжницу в горах недалеко от границы с Казахстаном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Камбэком обернулся матч казахстанца на теннисном турнире в Бахрейне
18:46, Сегодня
Камбэком обернулся матч казахстанца на теннисном турнире в Бахрейне
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ против "Адмирала"
18:31, Сегодня
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ против "Адмирала"
Официально назван главный тренер сборной Казахстана по футболу
18:04, Сегодня
Официально назван главный тренер сборной Казахстана по футболу
Арман Царукян узнал имя следующего соперника
17:46, Сегодня
Арман Царукян узнал имя следующего соперника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: