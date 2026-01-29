В Петропавловске сталкеру суд запретил пить алкоголь и назначил 100 часов общественных работ

Полицейские Северо-Казахстанской области завершили расследование по факту преследования по новой статье Уголовного кодекса Республики Казахстан "Сталкинг", сообщает Zakon.kz.

Приговор по данному преступлению был вынесен Петропавловским городским судом, сообщили в полиции.

По заявлению потерпевшей, на протяжении более полутора лет ее преследовал 37-летний житель Петропавловска. Женщина сообщила, что мужчина следил за ней, навязчиво добивался внимания, вступал в конфликты с ней и ее окружением. Ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нецензурную брань в адрес потерпевшей, причинение телесных повреждений, а также нападение на ее знакомого, однако преследование продолжалось.

По словам заявительницы, из-за постоянного давления она утратила чувство безопасности, боялась передвигаться по городу и опасалась за близких людей. После вступления в силу статьи "Сталкинг" в сентябре 2025 года обвиняемый дважды предпринимал попытки связаться с потерпевшей. Один из эпизодов был зафиксирован видеокамерой, установленной в подъезде дома.

22 января женщина вновь обратилась в полицию. В кратчайшие сроки сотрудники правоохранительных органов провели расследование и направили материалы в суд. 28 января суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ. Кроме того, ему запрещено употребление алкоголя, он обязан регулярно являться в полицию для профилактических бесед и полностью исключить любые контакты с потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу. В Департаменте полиции СКО сообщили, что в январе в области зарегистрированы два факта сталкинга, по второму делу досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Сталкера осудили за преследования на западе Казахстана.

