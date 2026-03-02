#Референдум-2026
Общество

Долгожданное потепление и сильные осадки: что ждет Казахстан 3-5 марта

девушка, снегопад, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 11:04 Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 3, 4 и 5 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в предстоящие вторник, среду и четверг страну ждут сильные осадки и долгожданное потепление.

"Под влиянием северо-западного циклона на большей части территории Казахстана ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. 4 марта на юге, юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки (преимущественно в виде дождя). По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы туман и постепенное повышение температуры воздуха".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

О том, какой будет погода в марте 2026 года в разных регионах Казахстана, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
