Долгожданное потепление и сильные осадки: что ждет Казахстан 3-5 марта

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 3, 4 и 5 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в предстоящие вторник, среду и четверг страну ждут сильные осадки и долгожданное потепление.

"Под влиянием северо-западного циклона на большей части территории Казахстана ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. 4 марта на юге, юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки (преимущественно в виде дождя). По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы туман и постепенное повышение температуры воздуха". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

О том, какой будет погода в марте 2026 года в разных регионах Казахстана, можете узнать здесь.