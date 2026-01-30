Хоккейный корт в Павлодаре незаконно передали частникам, а коммунальные расходы платил бюджет

В спортивных школах Павлодара выявили хищения и фиктивные выплаты. Об этом сегодня, 30 января 2026 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками надзорного органа проведены проверки спортивных объектов региона, в их числе стадионы, бассейны, спортивные школы, ледовые арены и футбольные манежи.

"Установили незаконную передачу спортивных сооружений в частные руки, которые их использовали в коммерческих целях и не оплачивали аренду. К примеру, в Павлодаре хоккейный корт на протяжении трех лет использовался безвозмездно, а коммунальные расходы погашали за счет бюджета". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Вместе с тем в деятельности спортивных школ выявлены хищения и фиктивные выплаты на 10 млн тенге.

"Так, в одном из районов бухгалтер за три года незаконно перечислила себе около 6 млн. Уголовное дело по ч. 3 ст. 189 УК РК в суде". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Кроме того, в спортивных организациях работали тренеры с поддельными дипломами и работники, ранее привлеченные к уголовной ответственности за правонарушения против здоровья населения и нравственности.

"Заключали фиктивные договора по проживанию спортсменов в несуществующих гостиницах. В результате ущерб составил 2,8 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Проверки показали, что большинство спортивных объектов находятся в изношенном состоянии, разрушенные трибуны, протекающие крыши, отсутствие условий для лиц с инвалидностью, несоответствие санитарным и пожарным требованиям.

"По всем нарушениям внесены акты надзора для их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

23 января 2026 года стало известно, что аудит выявил хищения бюджетных средств в частных школах Казахстана.