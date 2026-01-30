#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Общество

Хоккейный корт в Павлодаре незаконно передали частникам, а коммунальные расходы платил бюджет

хоккейный корт, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 13:44 Фото: pixabay
В спортивных школах Павлодара выявили хищения и фиктивные выплаты. Об этом сегодня, 30 января 2026 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками надзорного органа проведены проверки спортивных объектов региона, в их числе стадионы, бассейны, спортивные школы, ледовые арены и футбольные манежи.

"Установили незаконную передачу спортивных сооружений в частные руки, которые их использовали в коммерческих целях и не оплачивали аренду. К примеру, в Павлодаре хоккейный корт на протяжении трех лет использовался безвозмездно, а коммунальные расходы погашали за счет бюджета".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Вместе с тем в деятельности спортивных школ выявлены хищения и фиктивные выплаты на 10 млн тенге.

"Так, в одном из районов бухгалтер за три года незаконно перечислила себе около 6 млн. Уголовное дело по ч. 3 ст. 189 УК РК в суде".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Кроме того, в спортивных организациях работали тренеры с поддельными дипломами и работники, ранее привлеченные к уголовной ответственности за правонарушения против здоровья населения и нравственности.

"Заключали фиктивные договора по проживанию спортсменов в несуществующих гостиницах. В результате ущерб составил 2,8 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Проверки показали, что большинство спортивных объектов находятся в изношенном состоянии, разрушенные трибуны, протекающие крыши, отсутствие условий для лиц с инвалидностью, несоответствие санитарным и пожарным требованиям.

"По всем нарушениям внесены акты надзора для их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

23 января 2026 года стало известно, что аудит выявил хищения бюджетных средств в частных школах Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В России задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Павлодара
15:46, 27 марта 2025
В России задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Павлодара
Повышенную зарплату школьным учителям незаконно платили в Жетысуской области
09:25, 05 февраля 2024
Повышенную зарплату школьным учителям незаконно платили в Жетысуской области
Стало известно, почему акима Павлодара освободили от должности
11:03, 26 августа 2023
Стало известно, почему акима Павлодара освободили от должности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер "Хартса" рассказал о будущем Чеснокова в клубе
13:41, Сегодня
Главный тренер "Хартса" рассказал о будущем Чеснокова в клубе
Уроженец Казахстана сделал вес перед крупным турниром UFC 325
13:20, Сегодня
Уроженец Казахстана сделал вес перед крупным турниром UFC 325
Легионер "Кайрата" подчеркнул заслуги команды в Лиге чемпионов
12:55, Сегодня
Легионер "Кайрата" подчеркнул заслуги команды в Лиге чемпионов
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
12:20, Сегодня
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: