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События

В России задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Павлодара

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 15:46 Фото: Zakon.kz
В Красноярском крае задержан подозреваемый в резонансном убийстве бизнес-партнера в Павлодаре. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области.

В ведомстве уточнили, что в феврале 2025 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во дворе одного из домов Павлодара был обнаружен труп предпринимателя.

Тогда по факту убийства было начато досудебное расследование по ст. 99 Уголовного кодекса.

Уже 27 марта специалисты заявили, что в городе Шарыпово Красноярского края задержали казахстанца.

"В настоящее время прокуратура принимает меры для экстрадиции подозреваемого в Казахстан".

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что прокуратура Туркестанской области провела анализ Telegram-каналов и обнаружила платный канал для просмотра фото- и видеоматериалов порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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