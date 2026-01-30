#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстан заплатил иностранцу, чтобы он покинул страну

Междугородние автобусы, междугородный автобус, межгород, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 14:45 Фото: Zakon.kz
Иностранца, отсидевшего в Казахстане за тяжкое преступление, суд постановил выдворить из страны. Но было одно препятствие, которое устранили за счет бюджета, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда области Абай, Межрайонный суд по гражданским делам Семея рассмотрел гражданское дело по заявлению Управления полиции города о выдворении иностранца за пределы Казахстана.

"Судом установлено, что гражданин Узбекистана приговором суда от 10 сентября 2018 года был признан виновным в совершении тяжкого преступления против личности – умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, которое он отбыл полностью и был освобожден 23 января 2026 года. С заявлением о выдворении иностранца в суд обратился уполномоченный орган, указав, что совершение тяжкого уголовного правонарушения является грубым нарушением законодательства РК и противоречит интересам охраны общественного порядка и безопасности", – сказано в сообщении.

Сам иностранец в суде с требованием о выдворении согласился, но при этом сообщил об отсутствии у него денег.

"Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, факт привлечения иностранца к уголовной ответственности за тяжкое преступление, а также его согласие покинуть территорию РК, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований. Решением суда заявление полиции удовлетворено", – сообщили в суде.

Исполнение решения возложили на уполномоченный орган. В связи с отсутствием у выдворяемого денег судебные расходы и расходы, связанные с выдворением, отнесли за счет бюджетных средств.

За 2025 год из Казахстана всего выдворили 10 138 иностранных граждан.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
