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События

Иностранца посадили в Казахстане из-за вейпов

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 10:58 Фото: Zakon.kz
В Казахстане, в Мангистауской области, вынесли приговор иностранцу, который ввез в страну тысячи вейпов, сообщает Zakon.kz.

По информации региона, Бейнеуский районный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 301-1 Уголовного кодекса РК за ввоз в страну электронных систем потребления (вейпов) и приговорил его к году лишения свободы.

"В ходе проверки на пограничном посту в багажнике автомобиля было обнаружено 4 550 единиц электронных систем потребления марки "WAKAsoPro20000". По вступившему в законную силу приговору суда указанный товар направлен на уничтожение. Новая статья 301-1 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них", – сообщили в прокуратуре.

В зависимости от тяжести правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительные работы, арест, а также ограничение свободы либо лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее в Актюбинской области пограничники задержали два грузовых автомобиля, в которых перевозили вейпы вместо заявленных станков для притирки плоских уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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