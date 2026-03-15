Долгожданное потепление до +17°С, снег и туман: что ждет Астану, Алматы и Шымкент 16-18 марта

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 16-18 марта 2026 года. Из него следует, что в Астане ожидаются небольшой снег и морозы до -10°С, в Алматы будет без осадков, а в Шымкенте – дожди и резкое потепление до +17°С, сообщает Zakon.

Прогноз погоды по Астане 16 марта: переменная облачность, ночью небольшой снег. Ночью и утром туман. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0+2°С.

17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +1+3°С.

18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +1+3°С. Прогноз погоды по Алматы 16 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +6+8°С.

17 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С.

18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +10+12°С. Прогноз погоды по Шымкенту 16 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.

17 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.

18 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: