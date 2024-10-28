Туман накроет Алматы и Шымкент, а в Астане ожидается снег – прогноз погоды на 29-31 октября

Фото: Zakon.kz/Ян Благов

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 29 по 31 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане: 29 октября – переменная облачность, днем – небольшие осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С мороза, днем +2+4°С тепла.

– переменная облачность, днем – небольшие осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С мороза, днем +2+4°С тепла. 30 октября – переменная облачность, днем – небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С мороза, днем +2+4°С тепла.

– переменная облачность, днем – небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С мороза, днем +2+4°С тепла. 31 октября – переменная облачность, днем – осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +2+4°С тепла. В Алматы: 29 октября – облачно, без осадков, вечером – туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +7+9°С тепла.

– облачно, без осадков, вечером – туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +7+9°С тепла. 30 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С тепла.

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С тепла. 31 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С тепла. В Шымкенте: 29 октября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +9+11°С тепла.

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +9+11°С тепла. 30 октября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С тепла.

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С тепла. 31 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С тепла. Материал по теме Важную информацию для водителей опубликовал "КазАвтоЖол" Ранее синоптики рассказали, что атлантический циклон обрушится на Казахстан в конце октября 2024 года. Читайте также Казахстанцу через суд пришлось доказывать факт своего рождения Выплаты из ГФСС в завышенном размере: что важно знать казахстанцам Умерла 49-летняя поэтесса Курманай Бахтияровна

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