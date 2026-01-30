Особые меры применили к некоторым жителям Алматы в рамках полицейской отработки
Фото: Zakon.kz
В Алматы в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) к 14 горожанам применили особые требования к поведению, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о любителях злоупотребить алкоголем.
"За два дня проведения мероприятия полицейскими проверено 2 105 подучетных лиц по месту жительства. В отношении 14 граждан судом установлены особые требования к поведению, в том числе с запретом на употребление алкогольных напитков", – рассказали в полиции Алматы 30 января 2026 года.
Кроме того, за незаконную реализацию алкогольной продукции к административной ответственности привлекли 29 нарушителей. За распитие алкогольных напитков в общественных местах – 152 человека.
В Казахстане ранее предложили продавать алкоголь только в специализированных магазинах. Министерство внутренних дел поддерживает идею.
