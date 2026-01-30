#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

Как в Шымкенте исполняют поручения президента

стройка в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 20:06 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте началось строительство двух масштабных социальных объектов, которые призваны повысить качество жизни жителей города. Речь идет о новом городском перинатальном центре на 200 коек и современном спортивном комплексе для паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта.

В торжественной церемонии закладки капсул принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Перинатальный центр создается с целью расширения доступа к медицинской помощи для матерей и новорожденных, разгрузки существующих роддомов и повышения комфорта пациентов.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Строительство обусловлено ростом численности населения города, который сегодня превышает 1,29 млн человек, что создает повышенную нагрузку на действующие медицинские учреждения.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Современный спортивный комплекс общей площадью более 16,8 тыс. кв. м станет ключевым центром адаптивного спорта в Шымкенте. В его составе предусмотрены универсальные залы, бассейн, футбольное поле, тренировочные площадки и зоны для активного отдыха.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Новый объект позволит развивать спорт среди людей с особыми потребностями и создаст доступную городскую среду для всех категорий жителей.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Реализация этих проектов ведется в рамках исполнения поручений главы государства и направлена на комплексное развитие социальной инфраструктуры, укрепление системы здравоохранения и создание комфортных условий для жизни горожан.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
