Как в Шымкенте исполняют поручения президента

В Шымкенте началось строительство двух масштабных социальных объектов, которые призваны повысить качество жизни жителей города. Речь идет о новом городском перинатальном центре на 200 коек и современном спортивном комплексе для паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта.

В торжественной церемонии закладки капсул принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Перинатальный центр создается с целью расширения доступа к медицинской помощи для матерей и новорожденных, разгрузки существующих роддомов и повышения комфорта пациентов.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Строительство обусловлено ростом численности населения города, который сегодня превышает 1,29 млн человек, что создает повышенную нагрузку на действующие медицинские учреждения.

Современный спортивный комплекс общей площадью более 16,8 тыс. кв. м станет ключевым центром адаптивного спорта в Шымкенте. В его составе предусмотрены универсальные залы, бассейн, футбольное поле, тренировочные площадки и зоны для активного отдыха.

Новый объект позволит развивать спорт среди людей с особыми потребностями и создаст доступную городскую среду для всех категорий жителей.

Реализация этих проектов ведется в рамках исполнения поручений главы государства и направлена на комплексное развитие социальной инфраструктуры, укрепление системы здравоохранения и создание комфортных условий для жизни горожан.