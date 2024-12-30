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Общество

Поручение президента исполнено: в Уральске открыт современный спортивный комплекс

Поручение президента исполнено, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 09:03 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В 2023 году, во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил построить современный многофункциональный спортивный комплекс в городе Уральске. В результате были проведены необходимые работы и построен спортивный объект.

В открытии спортивного объекта приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, министр спорта и туризма РК Ербол Мырзабосынов, председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, генеральный директор холдинга BI Group Асхат Омаров, ветераны спорта, спортсмены и жители города.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев заявил, что этот спортивный комплекс будет способствовать развитию массового спорта в регионе в рамках поручения главы государства.

"Президент отметил, что для укрепления здоровья нации необходимо развивать массовый спорт и создавать максимальные условия для свободного занятия спортом населения. Открывшийся современный спортивный комплекс в дальнейшем станет незаменимым местом для занятий спортом жителей региона, особенно молодежи", – сказал аким области.
Поручение президента исполнено, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 09:03

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Уральске станет не только центром подготовки будущих чемпионов, но и местом, где жители смогут заниматься спортом в комфортных условиях. "КазМунайГаз", как социально-ответственная компания, активно реализует значимые проекты, включая строительство школ, детских садов, медицинских учреждений и спортивно-культурных объектов в регионах своего присутствия. Эта работа будет продолжена для повышения качества жизни граждан", – отметил глава "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

В комплексе "Жайык Арена" созданы все условия как для массовых занятий спортом, так и для профессиональной подготовки спортсменов.

Поручение президента исполнено, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 09:03

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Комплекс включает залы для волейбола, баскетбола, бокса, борьбы, дзюдо, стрельбы из лука, бассейн и другие.

Молодежь региона выразила благодарность президенту за вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона.

"Мы очень рады. Открылся такой современный спортивный комплекс. Теперь мы будем проводить тренировки только здесь. Просторный и удобный спорткомплекс. Выражаем искреннюю благодарность нашему президенту за поддержку молодежи", – сказал молодой спортсмен Абзал Маратов.
Поручение президента исполнено, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 09:03

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Проект профинансирован АО НК "КазМунайГаз", строительные работы проведены компанией BI Group.
Этот проект – еще один шаг к укреплению спортивного потенциала Западно-Казахстанской области и улучшению качества жизни населения.

Стоит отметить, что за два года в Западно-Казахстанской области введено в эксплуатацию восемь спортивных объектов. Также в 2025 году планируется построить еще 10 объектов.

Поручение президента исполнено, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 09:03

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Айсулу Омарова
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