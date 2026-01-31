МЧС предупредило о повышенной лавинной опасности в горах Казахстана

В горных районах Казахстана сохраняется сложная лавиноопасная обстановка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе министерства, из-за нестабильной погоды и продолжающегося накопления снежного покрова на отдельных участках существует риск самопроизвольного схода лавин.

Спасатели призывают жителей и туристов временно отказаться от поездок в горы в период действия лавинного предупреждения. Тем, кто все же планирует выход на маршрут, рекомендуют заранее изучить прогноз погоды, тщательно продумать маршрут, передвигаться только по обозначенным тропам и избегать неподготовленных склонов.

В МЧС также напоминают о необходимости регулярно уточнять информацию о лавиноопасных участках и не рисковать жизнью, выбирая опасные зоны для катания и прогулок.

