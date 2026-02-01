Школьников Усть-Каменогорска перевели на дистанционку из-за смога
Фото: unsplash
2 февраля 2026 года школьники Усть-Каменогорска будут учиться из дома в связи с повышенным уровнем загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz.
В Усть-Каменогорске школьники продолжают учиться дистанционно. 2 февраля учащиеся 0 – 11 классов первой и второй смены будут учиться онлайн, передает YK-news.kz.
На сайте Управления образования Восточно-Казахстанской области последняя информация о дистанционном обучении из-за НМУ датируется 30 января 2026 года.
Сегодня, 1 февраля, повышенное загрязнение воздуха прогнозировали сразу в 12 городах Казахстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript