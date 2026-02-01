#Казахстан в сравнении
Общество

Школьников Усть-Каменогорска перевели на дистанционку из-за смога

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 16:40 Фото: unsplash
2 февраля 2026 года школьники Усть-Каменогорска будут учиться из дома в связи с повышенным уровнем загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz.

В Усть-Каменогорске школьники продолжают учиться дистанционно. 2 февраля учащиеся 0 – 11 классов первой и второй смены будут учиться онлайн, передает YK-news.kz.

На сайте Управления образования Восточно-Казахстанской области последняя информация о дистанционном обучении из-за НМУ датируется 30 января 2026 года.

Сегодня, 1 февраля, повышенное загрязнение воздуха прогнозировали сразу в 12 городах Казахстана.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Ошибка в тексте: