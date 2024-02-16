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Школьников Астаны и нескольких городов перевели на дистанционку

16 февраля 2024 года школьники и студенты колледжей некоторых частей республики будут учиться онлайн из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 16 февраля 2024 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении Управления образования Астаны.

Также похожие ограничения коснулись Семея, Караганды, Усть-Каменогорска и Актюбинскую, Костанайскую области.

По состоянию на 06:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях.

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Айсулу Омарова
Астана Актюбинская область Караганда Костанайская область Семей
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