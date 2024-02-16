Школьников Астаны и нескольких городов перевели на дистанционку
16 февраля 2024 года школьники и студенты колледжей некоторых частей республики будут учиться онлайн из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 16 февраля 2024 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении Управления образования Астаны.
Также похожие ограничения коснулись Семея, Караганды, Усть-Каменогорска и Актюбинскую, Костанайскую области.
По состоянию на 06:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript