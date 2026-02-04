Депутат назвал фейком слухи о разрешении продавать земли иностранцам в новой Конституции

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек 4 февраля 2026 года на пленарном заседании палаты заявил, что распространяемые в соцсетях утверждения о якобы разрешении продажи земли иностранцам в проекте новой Конституции являются сознательной дезинформацией, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен заявил, что в обществе сегодня сознательно разгоняется опасный фейк – в социальных сетях утверждают, что якобы проект новой Конституции открывает путь к продаже земли иностранцам.

"Более того – людям внушается тезис, что якобы в проекте Конституции президент или будущий Курултай смогут распоряжаться землями. Это наглая ложь. Это сознательная дезинформация. Скажу предельно ясно: в действующем проекте Конституции нет ни одной нормы, которая позволяет продавать землю, – это раз; снимает тот или иной запрет – два. Более того, действующая редакция 6-й статьи Конституции без изменений легла в основу статьи 8. Для достоверности хочу зачитать норму: "земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом", – озвучил он.

Депутат заявил, что все разговоры о "распродаже земли" – это либо правовая неграмотность, либо сознательная манипуляция.

"История учит нас простому правилу: "Когда нет аргументов – запускают слухи". И сегодня мы видим именно это. Людей пугают тем, чего не существует в тексте Конституции. Кому это выгодно – большой вопрос, на который обществу еще предстоит получить ответы. Но одно очевидно уже сейчас: подобные вбросы не имеют ничего общего ни с правом, ни с заботой о людях. И я убежден, что компетентные органы дадут оценку происхождению и целям таких информационных атак. А теперь ключевой момент, который почему-то "забывают" авторы фейков. Запрет на предоставление сельскохозяйственных земель иностранцам регулируется Земельным кодексом, конкретно его 24-й статьей. Проект новой Конституции этот запрет не отменяет, не ослабляет и не пересматривает", – озвучил Базарбек.

По его словам, любые факты незаконного предоставления сельскохозяйственных земель иностранцам не останутся без реакции, и в рамках прямого поручения президента последовательно и жестко наводится порядок в земельной сфере.

