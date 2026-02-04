#Казахстан в сравнении
Общество

Запустить новую жилищную программу предлагают в Казахстане

Село, сельская местность, деревня, деревни, поселок, аул, частные дома , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 11:39 Фото: pexels
Депутат Мажилиса Ерболат Саурыков 4 февраля 2026 года в своем депзапросе заявил о наличии проблемы с жилищным обеспечением в селах, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, одной из наиболее часто поднимаемых жителями сел проблем остается нехватка жилья.

"На встречах сельские жители, особенно молодежь и молодые семьи, открыто говорят: "если бы было жилье, мы бы остались в селе", "из-за отсутствия жилья мы вынуждены переезжать в город". Эта проблема напрямую влияет на массовый отток молодежи из сел, кадровый дефицит и социально-экономическое ослабление сельских территорий. Хотя в Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы и в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" приоритет отдан развитию инфраструктуры, отдельная государственная программа, непосредственно направленная на строительство жилья в сельской местности, до сих пор не сформирована. Действующие программы в основном охватывают инженерную инфраструктуру и социальные объекты, тогда как жилищный вопрос системно не решается", – сказал Саурыков.

Депутат считает, что целевые программы, направленные на строительство жилья в сельской местности, являются эффективным инструментом сохранения и развития села.

"Если говорить о положительном опыте внутри страны, то Кызылординская область является уникальным регионом, реализующим инициативы, не имеющие аналогов в Казахстане. Руководство области, проанализировав темпы строительства, заметило: чем больше жилья строится в городе, тем выше становится показатель переезда молодежи из сел в город. В результате было принято решение о необходимости приоритетного строительства жилья не в центре, а именно в сельских районах. В итоге за последние три года во всех районах Кызылординской области были построены новые жилые дома, и впервые введено в эксплуатацию около 1800 квартир. В этом году на строительство жилых домов на 3600 квартир из бюджета выделено 58,7 млрд тенге", – привел пример Саурыков.

Для исправления ситуации он предлагает осуществить следующие меры:

  • первое – разработать единую карту сельских населенных пунктов с учетом их демографического, экономического и социального потенциала. Такая карта позволит определить направления развития каждого села и точно планировать жилищное строительство и меры государственной поддержки;
  • второе – разработать отдельную государственную жилищную программу для сельских населенных пунктов, непосредственно направленную на строительство жилья. Эта программа должна дополнить проект "Ауыл – Ел бесігі" и создать реальные условия для устойчивой жизни в сельской местности;
  • третье – внедрить специальные проекты поддержки молодежи и молодых семей, которые работают в селе, хотят построить дом и улучшить условия жизни, например проекты типа "Туған жер, туған ел, өз ауылым". Также предлагается расширить государственно-частное партнерство за счет привлечения бизнеса к реализации таких проектов;
  • четвертое – распределять жилье, строящееся за счет государства, по социальным категориям. В частности, необходимо предусмотреть отдельные механизмы поддержки (льготы, кредитные схемы, доступ к инженерной инфраструктуре, занятость) для малообеспеченных семей, молодых семей и граждан, желающих переехать в сельскую местность.

Ранее мы писали о внесенных изменениях в Правила предоставления жилищной помощи.

Азамат Сыздыкбаев
