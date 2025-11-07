#Народный юрист
Общество

Синоптики с предупреждением обратились к жителям двух городов Казахстана: названа причина

Фото: wikimedia/Gaziz Sadykov
В двух городах Казахстана сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"7 ноября 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Атырау, Алматы", – следует из предупреждения.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 7 ноября 2025 года в Астане, Алматы и 15 областях.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
