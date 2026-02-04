В Астане проходят слушания по стратегической экологической оценке Генплана до 2035 года

В Астане 4 февраля в 10:00 во Дворце "Жастар" начались общественные слушания по результатам Стратегической экологической оценке к проекту "Генеральный план города Астаны. Корректировка".

Слушание проходит в форме открытого собрания с участием представителей госорганов, экспертов, общественных организаций и жителей столицы, сообщает официальный сайт столичного акимата.

На слушаниях рассматриваются результаты стратегической экологической оценки проекта корректировки Генерального плана – это документ, который определяет, как будет развиваться Астана в ближайшие годы, где появятся новые школы и социальные объекты и какие меры будут приняты для улучшения экологической ситуации.

Фото: акимат города Астаны

Корректировка Генплана предусматривает реализацию более 130 инвестиционных проектов в сферах промышленности, логистики, социальной и деловой инфраструктуры. В приоритете – развитие комфортной городской среды, строительство и расширение сети школ и детских садов, объектов здравоохранения и спорта, а также модернизация инженерной инфраструктуры.

Отдельный блок слушания посвящен экологии. В рамках стратегической экологической оценки анализируется возможное влияние планируемых объектов на качество воздуха и воды, состояние зеленых зон и здоровье населения. Также рассматриваются меры по снижению экологических рисков и сохранению природного баланса при дальнейшем росте города.

Фото: акимат города Астаны

Общественные слушания проводятся в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и направлены на обеспечение открытости и прозрачности градостроительных решений.