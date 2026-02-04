Казахстанцам напомнили про реальный срок за продажу "веселящего газа"

В Астане пресечены факты незаконной реализации оксида азота. Подробности сегодня, 4 февраля 2026 года, раскрыли в пресс-службе столичной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, комплекс профилактических и оперативных мероприятий проведен сотрудниками Департамента полиции (ДП) Астаны при координации столичной прокуратуры.

"По результатам в ряде увеселительных заведений выявлено и изъято более 20 баллонов оксида азота. По указанным фактам возбуждено 6 уголовных дел по ч. 1 ст. 301 Уголовного кодекса РК. Незаконная реализация оксида азота, известного как "веселящий газ", вызывает все большую обеспокоенность в обществе".

В надзорном органе отметили, что оксид азота отнесен к сильнодействующим веществам и представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан. Имеются зафиксированные факты причинения тяжкого вреда здоровью, а также летальные исходы, связанные с его употреблением.

Кроме того, использование данного вещества нередко становится фактором вовлечения граждан в употребление наркотических средств.

"За незаконный оборот прекурсоров, ядовитых, сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – напомнили в прокуратуре Астаны, обращаясь к гражданам.

29 января 2026 года в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана объяснили "охоту" за "веселящим газом".