Казахстанцам напомнили про реальный срок за продажу "веселящего газа"
Фото: Zakon.kz
В Астане пресечены факты незаконной реализации оксида азота. Подробности сегодня, 4 февраля 2026 года, раскрыли в пресс-службе столичной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.
Как следует из релиза, комплекс профилактических и оперативных мероприятий проведен сотрудниками Департамента полиции (ДП) Астаны при координации столичной прокуратуры.
"По результатам в ряде увеселительных заведений выявлено и изъято более 20 баллонов оксида азота. По указанным фактам возбуждено 6 уголовных дел по ч. 1 ст. 301 Уголовного кодекса РК. Незаконная реализация оксида азота, известного как "веселящий газ", вызывает все большую обеспокоенность в обществе".
В надзорном органе отметили, что оксид азота отнесен к сильнодействующим веществам и представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан. Имеются зафиксированные факты причинения тяжкого вреда здоровью, а также летальные исходы, связанные с его употреблением.
Кроме того, использование данного вещества нередко становится фактором вовлечения граждан в употребление наркотических средств.
"За незаконный оборот прекурсоров, ядовитых, сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – напомнили в прокуратуре Астаны, обращаясь к гражданам.
29 января 2026 года в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана объяснили "охоту" за "веселящим газом".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript