Общество

Стали известны подробности семейной жизни мужчины, избившего трехлетнюю дочь в Талдыкоргане

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 13:54 Фото: freepik
В области Жетысу продолжается расследование резонансного дела об избиении трехлетней девочки ее отцом. Стали известны новые подробности о нем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

После инцидента, о котором стало известно 2 февраля 2026 года, ребенок был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, а подозреваемый помещен в следственный изолятор. Как сообщили в Департаменте полиции области, уголовное дело возбуждено по статье УК РК, предусматривающей наказание за нанесение вреда здоровью тяжелой степени.

"Подозреваемый помещен в следственный изолятор. Сейчас девочка находится в областной больнице", – рассказал на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций Серик Байгозинов, начальник отдела Управления общественной безопасности Департамента полиции области Жетысу.

По данным полиции, мужчина не состоял в официальном браке с матерью пострадавшего ребенка.

"Что касается семейного состояния. С матерью девочки мужчина проживает с 2021 года, но в официальном браке они не состоят. И от нее в течение этого времени заявлений на гражданского супруга не поступало. Тем не менее, у этой пары подрастает еще один ребенок двух лет. С ним все в порядке на данный момент, он не подвергался избиению", – уточнил Байгозинов.

Также выяснилось, что мужчина ранее жил в законном браке в селе Коксу Кербулакского района. Там тоже есть ребенок. Известно, что официальная супруга мужчины заявляла в полицию о фактах бытового насилия в семье.

Пока неизвестно, останется ли девочка после завершения лечения с матерью, допустившей насилие в семье, или нет.

"После лечения судьбу девочки будут решать компетентные органы", – добавил представитель полиции.

Проблема бытового насилия остается острой для этого региона, как и для всей страны. В 2025 году в отношении 2267 бытовых насильников в области Жетысу были вынесены защитные предписания. По статье 73 Кодекса об административных правонарушениях ("Действия, нарушающие права в семье") выявлено 1287 административных правонарушений.

Лина Малахова
