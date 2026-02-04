#Казахстан в сравнении
Общество

От -20 до +17°С, снегопады и дожди: опубликован обновленный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на три дня

снег, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 15:25 Фото: pixabay
С 5 по 7 февраля 2026 года в Астане ожидаются снег с метелью и морозы до -20°С, в Алматы – осадки и потепление до +11°С, а в Шымкенте – почти весенняя погода. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 5 февраля: переменная облачность, во второй половине дня осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный, ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -1+1°С.
  • 6 февраля: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С, днем с дальнейшим понижением.
  • 7 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 /с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -14-16°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 5 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +9+11°С.
  • 6 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С.
  • 7 февраля: переменная облачность, временами снег. Ночью и утром туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0-2°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 5 февраля: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +15+17°С.
  • 6 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2+4°С.
  • 7 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 15:25
От -35°C до +17°C: каким покажет себя февраль 2026 года

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане в ближайшие три дня сначала ожидается потепление, а затем – резкое похолодание. Подробнее о погоде на 5-7 февраля 2026 года можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
