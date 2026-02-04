Какие регионы Казахстана 5 февраля обойдут стороной снегопады и дожди

По прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", четверг, 5 февраля 2026 года, обещает преподнести погодные сюрпризы жителям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи уточняют, что с прохождением активного южного циклона и атмосферных фронтальных систем на большей части республики сохраняется неустойчивая погода.

"Пройдут осадки. На северо-западе, севере, в центре, на юге возможны сильные дожди и снегопады". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Лишь, добавляют специалисты, на западе, юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

Кроме того, по республике прогнозируют усиление ветра с метелью, туманы, опасный гололед.

Также с прогнозом на 5, 6 и 7 февраля 2026 года по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.