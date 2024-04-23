Пострадавшие от бытового насилия смогут взять отпуск без содержания

Согласно поправкам в Трудовой кодекс в части обеспечения прав женщин и безопасности детей, работодатели обязаны предоставить отпуск без содержания работнику, пострадавшему от бытового насилия, сообщает Zakon.kz.

"Работодатель обязан работнику на период нахождения в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги потерпевшим от бытового насилия, предоставить отпуск без сохранения заработной платы, но не более тридцати календарных дней", – говорится в поправке.

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на основании письменного уведомления работника с указанием его продолжительности и представлением копии договора о предоставлении специальных социальных услуг.

Также в кодекс внесено дополнение в отношении содержания и структуры коллективного договора.

В частности, предусматривается, что в коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работников и работодателя о гарантиях и льготах родителям и иным законным представителям, имеющим ребенка (детей) в возрасте до трех лет, а также работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, в соответствии с медицинским заключением.

Поправки вводятся в действие с 16 июня 2024 года.

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