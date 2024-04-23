Пострадавшие от бытового насилия смогут взять отпуск без содержания
"Работодатель обязан работнику на период нахождения в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги потерпевшим от бытового насилия, предоставить отпуск без сохранения заработной платы, но не более тридцати календарных дней", – говорится в поправке.
Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на основании письменного уведомления работника с указанием его продолжительности и представлением копии договора о предоставлении специальных социальных услуг.
Также в кодекс внесено дополнение в отношении содержания и структуры коллективного договора.
В частности, предусматривается, что в коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работников и работодателя о гарантиях и льготах родителям и иным законным представителям, имеющим ребенка (детей) в возрасте до трех лет, а также работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, в соответствии с медицинским заключением.
Поправки вводятся в действие с 16 июня 2024 года.
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