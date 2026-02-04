Свыше 10 млн тенге заплатят иностранцы за незаконную попытку выехать из Казахстана на фуре

Суд вынес решение в отношении граждан Узбекистана и Таджикистана, которые в ноябре 2025 года на границе Казахстана спрятались в большегрузе и намеревались незаконно заехать в Россию, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что дело в отношении 10 иностранцев за незаконную попытку пресечь государственную границу рассматривалось в суде Мартукского района. В ходе заседания выяснилось, что 23 ноября 2025 года на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" пограничники осматривали фуру с прицепом, которая ехала транзитом через Казахстан из Узбекистана в Россию. Большегруз перевозил гранитные плиты, за ними в прицепе спрятались граждане Узбекистана и Таджикистана.

"Обвиняемые признались, что решились пересечь границу, спрятавшись за стройматериалом, потому что у них был запрет на въезд на территорию России. Совершенное ими преступление относится к средней степени тяжести, однако смягчающим обстоятельством признано их раскаяние", – отмечает издание.

Суд приговорил каждого обвиняемого к штрафу в размере 1 млн 179 тыс. тенге. Также им запрещено въезжать в Казахстан сроком на пять лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

