Логотип Новости спорта Новости спорта
Общество

Свыше 10 млн тенге заплатят иностранцы за незаконную попытку выехать из Казахстана на фуре

Свыше 10 млн тенге заплатят иностранцы за незаконную попытку выехать из Казахстана в фуре, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 19:15 Фото: Zakon.kz
Суд вынес решение в отношении граждан Узбекистана и Таджикистана, которые в ноябре 2025 года на границе Казахстана спрятались в большегрузе и намеревались незаконно заехать в Россию, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что дело в отношении 10 иностранцев за незаконную попытку пресечь государственную границу рассматривалось в суде Мартукского района. В ходе заседания выяснилось, что 23 ноября 2025 года на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" пограничники осматривали фуру с прицепом, которая ехала транзитом через Казахстан из Узбекистана в Россию. Большегруз перевозил гранитные плиты, за ними в прицепе спрятались граждане Узбекистана и Таджикистана.

"Обвиняемые признались, что решились пересечь границу, спрятавшись за стройматериалом, потому что у них был запрет на въезд на территорию России. Совершенное ими преступление относится к средней степени тяжести, однако смягчающим обстоятельством признано их раскаяние", – отмечает издание.

Суд приговорил каждого обвиняемого к штрафу в размере 1 млн 179 тыс. тенге. Также им запрещено въезжать в Казахстан сроком на пять лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

23 ноября 2025 года пограничной службой Комитета национальной безопасности пресечена попытка нелегальной миграции в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Актюбинской области. В ходе осмотра грузового автотранспорта пограничным нарядом среди строительных материалов обнаружены 10 иностранных граждан.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
