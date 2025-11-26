КНБ задержал иностранцев, скрывавшихся среди стройматериалов
Фото: pexels
23 ноября 2025 года пограничной службой Комитета национальной безопасности (КНБ) пресечена попытка нелегальной миграции в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.
Так, в ходе осмотра грузового автотранспорта пограничным нарядом среди строительных материалов обнаружены 10 иностранных граждан.
В Комитете уточнили, что начато досудебное расследование по статьям 24 и 394 Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Фото: пресс-служба КНБ РК
В КНБ также отметили:
"Подобные правонарушения влекут за собой уголовную ответственность".
