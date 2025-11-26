#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.4
598.13
6.55
События

КНБ задержал иностранцев, скрывавшихся среди стройматериалов

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 09:11 Фото: pexels
23 ноября 2025 года пограничной службой Комитета национальной безопасности (КНБ) пресечена попытка нелегальной миграции в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Так, в ходе осмотра грузового автотранспорта пограничным нарядом среди строительных материалов обнаружены 10 иностранных граждан.

В Комитете уточнили, что начато досудебное расследование по статьям 24 и 394 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В КНБ также отметили:

"Подобные правонарушения влекут за собой уголовную ответственность".

Немного ранее о хищениях нефтепродуктов рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
КНБ на границе Казахстана с Россией задержал грузовик с 29 мигрантами
17:42, 14 мая 2025
КНБ на границе Казахстана с Россией задержал грузовик с 29 мигрантами
На границе Казахстана и России задержаны грузовики с контрабандными вейпами
01:16, 08 февраля 2025
На границе Казахстана и России задержаны грузовики с контрабандными вейпами
Иностранцы, валюта, ГСМ и контрабанда на миллиарды: в КНБ рассказали о ситуации на границе Казахстана
09:38, 29 августа 2025
Иностранцы, валюта, ГСМ и контрабанда на миллиарды: в КНБ рассказали о ситуации на границе Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: