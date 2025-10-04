#АЭС в Казахстане
События

Житель Кызылорды, разыскиваемый службой пробации, оказался в больнице после задержания

люди, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 17:39 Фото: МВД РК
В Кызылорде задержали мужчину, находившегося на учете в пробационной службе и разыскиваемого за нарушение требований надзора, сообщает Zakon.kz.

С 2024 года он состоял под контролем пробации, однако позже скрылся и уехал в Шымкент, где уклонялся от исполнения установленных обязанностей.

После проведения первичных розыскных мероприятий гражданина удалось задержать. При медицинском обследовании выяснилось, что его состояние здоровья требует специализированного лечения. Врачи направили его в областной фтизиопульмонологический центр, где он был госпитализирован.

В пробационной службе отмечают, что их работа не ограничивается контролем за осужденными. Сотрудники оказывают помощь в социальной адаптации, а также обеспечивают доступ к правовой и медицинской поддержке. По словам инспектора Жадыры Исмайловой, главная цель – не допустить повторных правонарушений и помочь человеку встать на правильный путь.

После прохождения лечения мужчина вновь будет находиться под пробационным надзором.

Казахстанец, которого наказали на 2 года 7 месяцев условно и пожизненным лишением водительских прав, сбежал от жены и четырех детей, несмотря на электронный браслет. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
