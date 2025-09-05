#АЭС в Казахстане
Общество

Розыгрыш авто, денег и ценных призов: в Астане начался суд по делу блогера-миллионника

Астана, суд, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 10:40 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Специализированном межрайонном суде Астаны 5 сентября 2025 года началось рассмотрение дела в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи, передает корреспондент Zakon.kz.

По версии уполномоченных органов, Ерболат Жанабылов через Instagram-аккаунт "zhanabylov_e" проводил розыгрыши автомобилей, денег и ценных призов, которые квалифицированы как незаконная лотерея. Отмечается, что для участия подписчики вносили по 30 тыс. тенге за "обучающие курсы" ТОО "Zhana Busunes".

участники дела блогера, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 10:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Суд проходит в офлайн-формате. Сам Ерболат Жанабылов присутствует в зале суда, хотя ранее сообщалось, что он будет участвовать онлайн. По словам его адвоката Олега Чернова, данная категория дел об административных правонарушениях рассматривается быстро.

"Иногда за один процесс, за два-три максимум. Может быть, сегодня (будет решение. – Прим. ред.), но с учетом того, какие ходатайства мы подготовили, суду нужно будет дополнительно изучить все это. Так быстро, без изучения доказательств, суд не сможет принять решение", – дополнил адвокат. 

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

4 сентября 2025 года депутат Сената Геннадий Шиповских в своем депутатском запросе озвучил предложение усилить ответственность блогеров за рекламу онлайн-казино в Казахстане. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
