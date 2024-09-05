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Законодательство РК

В Павлодаре начали судить ученика, ранившего в школе одноклассника и учителя

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 14:36 Фото: Zakon.kz
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области началось рассмотрение дела о нападении в школе города Павлодара, сообщает Zakon.kz.

Подростку еще на стадии расследования предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего. По этим же статьям дело поступило в суд. 

"Процесс закрытый, главное судебное разбирательство будет проходить без участия присяжных. На сегодня состоялось предварительное заседание", – сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.

13 мая в школе №14 города Павлодара 16-летний ученик и 59-летняя учительница математики получили ножевые ранения

По предварительной версии, конфликт начался между учениками на почве личной обиды. Драке пыталась помешать педагог. В результате женщина получила ранение в плечо и грудную клетку, а 16-летний подросток – в лопаточную область и плечо. Пострадавших госпитализировали, медики обработали им раны и наложили повязки, а после направили на амбулаторное лечение.

Задержанного школьника на время следствия отправили под домашний арест.

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