В Павлодаре начали судить ученика, ранившего в школе одноклассника и учителя

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области началось рассмотрение дела о нападении в школе города Павлодара, сообщает Zakon.kz.

Подростку еще на стадии расследования предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего. По этим же статьям дело поступило в суд.



"Процесс закрытый, главное судебное разбирательство будет проходить без участия присяжных. На сегодня состоялось предварительное заседание", – сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.

13 мая в школе №14 города Павлодара 16-летний ученик и 59-летняя учительница математики получили ножевые ранения.

По предварительной версии, конфликт начался между учениками на почве личной обиды. Драке пыталась помешать педагог. В результате женщина получила ранение в плечо и грудную клетку, а 16-летний подросток – в лопаточную область и плечо. Пострадавших госпитализировали, медики обработали им раны и наложили повязки, а после направили на амбулаторное лечение.

Задержанного школьника на время следствия отправили под домашний арест.