Провокация или нарушение: вмерзшая в лед рыба шокировала жителей Сарани

Жители Сарани с удивлением обнаружили на ледовом катке вмерзшую рыбу, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, каток в центре Сарани внезапно превратился в местную достопримечательность. Люди приходят посмотреть на мелкую рыбу подо льдом. Для диких птиц тоже развлечение, там есть чем поживиться. Горожане в недоумении, каким образом так получилось. Особо впечатлительные решили этой зимой отказаться от катания на коньках. Люди уверены, что воду для заливки взяли из местного водохранилища, где как раз и водится рыба.

Однако в акимате заверяют: обновление слоя проводили технической водой, она тщательно фильтруется, но погрешности возможны. Чтобы выяснить точное происхождение мальков, чиновники написали заявление в полицию.

"У нас есть фильтр на водоподъеме, и этот фильтр пропускает их. Такой случай у нас впервые, сами мы в шоке. Вообще рыбы не водится в технической воде. Сами в шоке, может кто-то выбросил специально, чтобы подставить нас, а так такого не было никогда". Замруководителя отдела ЖКХ акимата г. Сарани Азибек Нурнаби

