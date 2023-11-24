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Жителя Сарани отправили на принудительное лечение за издевательства над матерью

Жителя Сарани отправили на принудительное лечение за издевательства над матерью Фото: zakon.kz
Суд в Сарани отправил на принудительное лечение 58-летнего жителя города Сарань, обвиняемого в избиении матери. Об этом сообщает Zakon.kz.

По данным департамента полиции Карагандинской области, в Сарани сын неоднократно избивал пожилую мать. Его неоднократно привлекали к ответственности, но он продолжал издеваться над женщиной. 


Правоохранители арестовали его на 25 суток. 23 ноября в суде приняли решение отправить семейного дебошира на принудительное лечение от алкоголизма сроком на 18 месяцев. Нарушителя поместили в наркологический диспансер.

В мае в Алматы из-за ссоры свекрови с невесткой 50-летний сын жестоко избил 74-летнюю мать.

Во время судебного заседания подсудимый Александр Смирнов просил прощения у матери, утверждая, что не помнит, как избивал ее, и обещая, что больше такого никогда не повторится. Однако пожилая женщина сказала, что не прощает.

Мужчину приговорили к условному сроку. 

Жанель Абдрахманова
Карагандинская область Сарань
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