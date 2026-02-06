Какие дороги закрыты в Казахстане 6 февраля

Утром 6 февраля появилась информация по ограничению движения на нескольких автодорогах, сообщает Zakon.kz.

ДЧС Карагандинской области со ссылкой на АО "КазАвтоЖол" проинформировал о закрытии движения для всех транспортных средств на шести участках автодорог республиканского значения:

"Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" (51-101 км, гр. Акмолинской области – п. Нура);

"Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты" (788-906 км, п. Топар – граница области Улытау);

"Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты" (970-1135 км, г. Караганда – граница Павлодарской области);

"Караганды – Аягоз – Тарбагатай – Богас" (17-217 км, г. Караганда – г. Каркаралинск);

"Астана – Караганда (с обходом) – Алматы" (248-592 км, п. Атамекен – г. Балхаш);

"Астана-Караганда (с обходом) – Алматы" (164-198 км, ПВП г. Темиртау – г. Караганда).

"Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области рекомендует жителям и гостям региона прислушиваться к рекомендациям специалистов, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и вводимых ограничениях", – говорится в сообщении.

Кроме того, всех участников дорожного движения просят не выходить и не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

"О всех фактах и происшествиях сообщайте по номеру 112", – просят в ДЧС региона всех водителей и очевидцев.

6 февраля в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.