#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Общество

Какие дороги закрыты в Казахстане 6 февраля

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 07:44 Фото: Zakon.kz
Утром 6 февраля появилась информация по ограничению движения на нескольких автодорогах, сообщает Zakon.kz.

ДЧС Карагандинской области со ссылкой на АО "КазАвтоЖол" проинформировал о закрытии движения для всех транспортных средств на шести участках автодорог республиканского значения:

  • "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" (51-101 км, гр. Акмолинской области – п. Нура);
  • "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты" (788-906 км, п. Топар – граница области Улытау);
  • "Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты" (970-1135 км, г. Караганда – граница Павлодарской области);
  • "Караганды – Аягоз – Тарбагатай – Богас" (17-217 км, г. Караганда – г. Каркаралинск);
  • "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы" (248-592 км, п. Атамекен – г. Балхаш);
  • "Астана-Караганда (с обходом) – Алматы" (164-198 км, ПВП г. Темиртау – г. Караганда).
"Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области рекомендует жителям и гостям региона прислушиваться к рекомендациям специалистов, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и вводимых ограничениях", – говорится в сообщении.

Кроме того, всех участников дорожного движения просят не выходить и не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

"О всех фактах и происшествиях сообщайте по номеру 112", – просят в ДЧС региона всех водителей и очевидцев.

6 февраля в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Еще часть школьников Астаны переводят на "дистанционку" 6 февраля
10:38, Сегодня
Еще часть школьников Астаны переводят на "дистанционку" 6 февраля
Какие дороги закрыты в Казахстане
22:11, 09 января 2024
Какие дороги закрыты в Казахстане
Более 20 дорог закрыты из-за непогоды в Казахстане
22:57, 12 января 2024
Более 20 дорог закрыты из-за непогоды в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
14:27, Сегодня
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
14:10, Сегодня
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
13:47, Сегодня
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
13:33, Сегодня
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: