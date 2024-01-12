Более 20 дорог закрыты из-за непогоды в Казахстане

По информации "КазАвтоЖол", в Казахстане введено ограничение движения транспорта, которое действует на 21 участках автодорог республиканского значения в 6 областях, сообщает Zakon.kz.

Акмолинская область:



Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 232-260, уч. гр. Костанайской области – п. Сурган – 28 км.

Жезказган – Петропавловск, км 537-552, уч. п. Бузулук – п. Сурган – 15 км.

Жаксы – Есиль – Бузулук, км 70-82, уч. п. Аксай – п. Бузулук – 12 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта (ветер, метель, ограничение видимости).

Актюбинская область:

Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай, км 89-234, уч. с. Т. Жургенов – гр. Костанайской области – 145 км (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области метель, ограничение видимости).

Самара – Шымкент, км 776-965, уч. г. Актобе – п. Карабутак – 189 км (метель, ограничение видимости).

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

В Жамбылской области закрыт участок трассы Алматы – Ташкент – Термез, км 159-238, уч. с.Кенен – с.Кайнар – 79 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта (ветер, метель, ограничение видимости).

Жетысуская область:

Сарыозек – Коктал, км 45-68 (перевал Алтын Емель) – 23 км.

Ушарал – Достык, км 84-184, уч. ст. Коктума – ст. Достык – 100 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта (метель, ограничение видимости, ветер).

Костанайская область:

Екатеринбург-Алматы, км 418-467, уч. п. Карабалык – п. Федоровка – 49 км.

Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай, км 234-386, уч. гр. Актюбинской области – п. Денисовка – 152 км.

Екатеринбург – Алматы, км 555-589, уч. г. Тобыл – п. Щербаково – 34 км (Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта).

Екатеринбург-Алматы, км 589-729, уч. п. Щербаково – граница СКО – 140 км.

Мамлютка – Костанай, км 180-404, уч. гр. СКО – г.Тобыл – 224 км.

Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 8-108, уч. г. Тобыл – п. Аулиеколь – 100 км.

Екатеринбург-Алматы, км 467-539, уч. п. Федоровка – г. Костанай – 72 км.

Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай, км 386-503, уч. п. Денисовка – г. Рудный – 117 км.

Денисовка – Житикара – Мюктыколь – гр. РФ, км 0-137, уч. п. Денисовка – гр.РФ – 137 км.

Денисовка – Тавриченка – Аршалы – Комаровка, км 0-96, п. Денисовка – п. Комаровка – 96 км.

Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 108-232, уч. п. Аулиеколь – гр. Акмолинской области – 124 км (Ограничение действует для всех видов автотранспорта (снег, метель, ограничение видимости, ветер).

Северо-Казахстанская область:

Екатеринбург – Алматы, км 729-768, уч. гр. Костанайской области – с. Токсан би – 39 км.

Мамлютка – Костанай, км. 103-180, уч. с. Пресновка – граница Костанайской области – 77 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области).

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 280 единиц техники и 373 человек.

Ранее сообщалось, что в Астане и 14 областях Казахстана ожидаются метель, гололед и шквал.